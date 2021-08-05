Euro
10.12
Dolar
8.54
BIST 100
1,420.47
Altın
1,809.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılıyor. Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
logo
Yaşam

Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söylediği telsiz anonsu ağlattı

AA ekibinin görüntülediği anlık gelişen olayda, ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın" anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Bekir Bektaş   | 05.08.2021
Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söylediği telsiz anonsu ağlattı

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangına müdahale eden bir arazöz ekibinin yükselen alevlerin arasında yaşadıkları zor anların yansıdığı telsiz konuşmalarında, bir işçinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söylemesi, sahadaki mücadeleyi gözler önüne serdi.

İlçede 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Orman işçileri, zaman zaman birden yükselen alevler karşısında hayati tehlike atlatıyor. Kimi zaman alevlerin ortasında kalan işçiler, sarp ve tehlikeli arazilerde kullandıkları telsizlerle koordine oluyor.

Kızıldağ Mahallesi'nde yerleşim yerlerini de tehdit eden ormanlık alandaki yangına müdahale eden S30 kodlu bir arazöz ekibi, birden yükselen alevlerin arasında kaldı.

Yaşadıklarını telsizde amirlerine aktararak hava desteği isteyen ekibin çabası Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kamerasına yansıdı.

Arazöz ekibinin çağrısı üzerine Yangın Yönetim Merkezine yapılan anonsta "Acil olarak S30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor, araç yanacak." uyarısı yapıldı.

Endişeli ses tonuyla tekrar destek isteyen arazöz ekibine, "Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak." yanıtı verildi.

Arkadaşlarının araç dışında olduğunu belirten arazöz ekibinden bir işçi, telsiz anonsunda,"Onlar gelmeden gitmem buradan, helikopter gelsin su atsın" ifadelerini kullandı. Orman İşçisine bu kez, "Özgür, helikopter geliyor, güvenli bölgeye kaç, aracı boşalt." talimatı verildi.

Ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın" anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Anonsun ardından alana kısa sürede helikopterle müdahale edildiği, büyük tehlike atlatan işçilerin yangına müdahaleye devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika, Kovid-19'a bağlı ölümlerde rekor kırdı
Kahveci ve kıraathanecilerden müşterilere 'aşınızı yaptırıp gelin' çağrısı
Hava ambulansı Kovid-19 döneminde iki kat fazla havalandı
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor

Benzer haberler

Yunanistan’ın birçok yerinde çıkan orman yangınları sebebiyle onlarca köy boşaltıldı

Yunanistan’ın birçok yerinde çıkan orman yangınları sebebiyle onlarca köy boşaltıldı

Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söylediği telsiz anonsu ağlattı

Bakan Pakdemirli: Son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık

Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz: Yangını kısmen de olsa durdurup, önünü kestik

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz: Yangını kısmen de olsa durdurup, önünü kestik
Orman işçisi ile alevlere müdahale için gönüllü olan vatandaşın örnek yardımlaşması

Orman işçisi ile alevlere müdahale için gönüllü olan vatandaşın örnek yardımlaşması