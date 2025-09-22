Dolar
logo
Gündem

Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangınından zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Mert Cantürk  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi Fotoğraf: Mert Cantürk/AA

Antalya

Aliefendi, Kargıcak, İspatlı, Kocaoğlanlı, Yaylakonak ve Şıhlar Mahallelerinde çıkan ve söndürme ekiplerinin 4 gün süren mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yüzlerce ağaç küle döndü.

Yaklaşık 1350 hektar alanın etkilendiği tahmin edilen yangından geriye kalanları, AA ekibi drone ile görüntüledi.

Aliefendi Mahallesi'nde 18 Eylül'de başlayan ve çalışmalar sonrası 21 Eylül'de Şıhlar Mahallesi'nde kontrol altına alınabilen yangında hektarlarca alanın yeşilden griye döndüğü görüldü. Görüntülere, yangından zarar görmüş bölgede artık hiçbir canlının yaşamadığı da yansıdı.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise yangının kontrol altına alınması için 4 uçak, 13 helikopter, 200 kara aracı ve 750 personelin çaba gösterdiği kaydedildi. Alevlerin söndürüldüğünün vurgulandığı açıklamada, bazı mahallelerin de tahliye edilmesine neden olan yangındaki net hasarın ekiplerin tespit çalışmaları sonrası netleşeceği bildirildi.

