Dolar
16.76
Euro
17.48
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,062.40
BTC/USDT
19,091.00
BIST 100
2,443.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ağrılı 12 yaşındaki Abdulsamet arıcılığı çekirdekten öğreniyor

Abdulsamet Turgut, gelecekte yapmak istediği baba mesleği arıcılığı öğrenmek için yaz tatilinde vaktinin çoğunu kovanların arasında geçiriyor.

Abdullah Söylemez   | 03.07.2022
Ağrılı 12 yaşındaki Abdulsamet arıcılığı çekirdekten öğreniyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Abdulsamet Turgut, mesleği öğrenmek ve babasına yardımcı olabilmek için yaz tatilinde zamanını, birçok kişinin yaklaşmaya çekindiği arı kovanlarının yanında geçiriyor.

Özdilek köyünde yaşayan 6. sınıf öğrencisi Turgut, dedesinden babasına kalan arıcılık mesleğiyle küçük yaşlarda tanıştı.

Arıların nasıl bal yaptığını görme merakıyla babasına yardımcı olan Turgut, daha sonra arıcı olma hedefiyle çekirdekten mesleği öğrenmeye başladı.

Zamanının büyük bir bölümünü arılarla ilgilenerek geçiren Turgut, çiçeklerle kaplı bölgedeki kovanlarında babasıyla kaliteli bal üretmek için çabalıyor.

Korkmadan petekleri kontrol ediyor

Birçok kişinin yaklaşmaya çekindiği arı kovanlarının arasında maskesiz dolaşıp petekleri kontrol eden Turgut, eylülde yapılacak bal hasadını heyecanla bekliyor.

Abdulsamet Turgut, AA muhabirine, arılarla ilgilenirken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını söyledi.

İyi bir arıcı olup bal üretimine katkı sunmayı hedeflediğini ifade eden Turgut, şöyle konuştu:

"6 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Arılara çok hevesim var. Babamla arıları kontrol edip bakımlarını yapıyoruz. Ben bazen oğul tutuyorum. Arıları tek başıma kontrol ettiğim zamanlar oluyor. Arılardan anlıyorum. Büyüyünce inşallah arıcı olacağım. Her gün arıların içine geliyorum, onları kontrol ediyorum. Arıcılık dede yadigarı bir meslek. Dedem mesleği babama bıraktı, o da bana bırakacak. Ömrümün sonuna kadar arıcılık yapacağım. Bu sene yağmur çok oldu ve bundan dolayı her taraf çiçek açtı. Bu yıl güzel bir bal üretimi bekliyoruz."

"Akşam uyku vakti sabah yapacaklarımı düşünüyorum"

Yaz tatillerinde babasına yardım ettiğini anlatan Turgut, "Akşam uyumaya çalıştığımda 'Sabah kalkınca ilk işim maskemi giyip arıları kontrol edeceğim' diye düşünüyorum. Sonrasında arıların malzemelerini hazırlayıp arıların yanında dolaşmayı seviyorum." dedi.

Baba Murat Turgut ise oğlunun teknolojiye mesafeli olduğunu, zamanını bilgisayar ve telefonda oyun oynayarak geçirmediğini dile getirdi.

Kendisine yardımcı olan oğluyla gurur duyduğunu söyleyen Turgut, "Oğlum arıcılığı çok seviyor. İnşallah ilerde hem okuyarak hem de tekniğini öğrenerek iyi bir arıcı olur. Arıdan çekinmiyor, önemli şey de arıdan korkmamaktır. Oğlumla arıcılık yapıyoruz ve o bana kol kanat oluyor. Ben babamın çırağıydım, Abdulsamet benim çırağım. Ağaç yaşken eğilir. Ne kadar küçük yaşta başlarlarsa o kadar iyi bilgi ve birikime sahip olurlar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor
Orman yangınlarıyla mücadeleye TSK'nın "Herkül" ve "uçan kale"leri destek verecek
İstanbul'da "Vatan Koşusu" ile 15 Temmuz şehitleri anıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı 'sorunsuz' Kurban Bayram'ı için çalışıyor
Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak

Benzer haberler

Ağrılı 12 yaşındaki Abdulsamet arıcılığı çekirdekten öğreniyor

Ağrılı 12 yaşındaki Abdulsamet arıcılığı çekirdekten öğreniyor

Kırkpınar'a 2 yıl ara veren İsmail Balaban, altın kemer hedefiyle çayıra çıkacak

Abla ve kardeşin evleri, koruyucusu oldukları çocuklarla şenlendi

Birbirinden etkilenen iki komşu 5 çocuğun koruyucu ailesi oldu

Birbirinden etkilenen iki komşu 5 çocuğun koruyucu ailesi oldu
Başpehlivan Orhan Okulu Kırkpınar'da yeniden altın kemeri kuşanmayı hedefliyor

Başpehlivan Orhan Okulu Kırkpınar'da yeniden altın kemeri kuşanmayı hedefliyor
Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor

Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor