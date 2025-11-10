Dolar
42.23
Euro
48.83
Altın
4,082.27
ETH/USDT
3,617.80
BTC/USDT
106,270.00
BIST 100
10,865.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Danimarka, 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklıyor

Danimarka, 15 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklayacağını duyurdu.

Lejla Biogradlija  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Danimarka, 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklıyor

Ankara

Danimarka Dijital İşler Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık önerisi üzerine hükümet ve partilerin onayıyla sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirme konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Danimarka'nın sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirerek önemli bir adım attığına işaret edilen açıklamada, bu adımla çocuk ve gençlerin dijital dünyanın olumsuzlukların korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, karar kapsamında sosyal medya kullanımı için alt yaş sınırının 15 olarak belirlendiği aktarılarak, "15 yaşın altındaki çocuklar kendilerini zararlı içeriklere maruz bırakabilecek platformlara erişememelidir. Ebeveynler, çocuklarının daha erken erişime sahip olması gerektiğini düşünürlerse istisnalar yapılabilir. Bu, ebeveynlere 13 yaşından itibaren erişim için onay verme fırsatı verilerek sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bu sayede, çocukların kendi gelişimleri için farklı alanlara daha fazla yönelme imkanı bulabileceği belirtilen açıklamada, karar kapsamında "dijital bekçilerin" oluşturulacağı ve denetimlerin sıklaşacağı kaydedildi.

Dijital İşler Bakanı Caroline Stage de şunları kaydetti:

"Sağlanan anlaşmayla net bir yön belirliyoruz. Danimarka, sosyal medya için yaş sınırı getirerek, çocuklar ve gençlerin dijital refahını güçlendirmek için ortak bir çabayla Avrupa'da öncülük edecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'de oyuncak silahla televizyon binasına giren zanlı yakalandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
Kocaeli'de karaya oturan gemideki yükün tahliyesine başlandı
Hatay ve Kilis'te bir günde 44 bin 50 fidan toprakla buluşturulacak
Bursa'da 3 milyon 250 bin fidan toprakla buluşacak

Benzer haberler

Danimarka, 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklıyor

Danimarka, 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklıyor

Her yeni doğan bebek ve yeni evli çift adına bir fidan

Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunun yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Filistin Tutuklu Çalışmaları Merkezi: İsrail ekim ayında 39'u çocuk 540 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Tutuklu Çalışmaları Merkezi: İsrail ekim ayında 39'u çocuk 540 Filistinliyi gözaltına aldı
Ağrı'da öğretmenler boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

Ağrı'da öğretmenler boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
Aile Yılı'nda devlet himayesindeki 1201 çocuk sıcak yuvaya kavuştu

Aile Yılı'nda devlet himayesindeki 1201 çocuk sıcak yuvaya kavuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet