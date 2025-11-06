Dolar
Gündem

Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunun yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunun ilçeden yürüyerek çıkmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Özgür Alantor, Halil Demir  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunun yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kastamonu

Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'nın 2 Kasım Pazar günü saat 13.50 sıralarında ilçe merkezinden Köseali köy yoluna döndükleri anlar, bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, anne ve oğlunun yol kenarından yavaş yavaş yürüdüğü, annenin sırtında bir çanta olduğu görülüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) anne ve oğlunun son olarak görüldüğü yollar ile Köseali köyü çevresinde çalışmalarına ağırlık veriyor.

Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Bu haberi paylaşın
