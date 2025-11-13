Dolar
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Ankara’daki Mürted Hava Üssü’nden Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
Dünya

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğu öldürdü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde açtığı ateş sonucu Filistinli 2 çocuk hayatını kaybetti.

Aysar Alais, Halime Afra Aksoy, Burak Dağ  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğu öldürdü Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Beyt Ummar beldesinde 2 çocuğa ateş açtı.

Saldırıda 2 çocuğun da hayatını kaybettiği ve İsrail ordusu tarafından naaşlarına el konulduğu belirtildi.

İsrail ordusu, beldeyi askeri bölge ilan etti.

Haberde olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusu, gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yasa dışı Karmei Zur yerleşimi yakınında 2 Filistinli'yi öldürdüğünü itiraf etti.

Açıklamada İsrail ordusunun ateş açarak öldürdüğü Filistinlilerin silahlı olduğu, yasa dışı yerleşim çitlerini aşmaya çalıştığı; İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere molotof kokteyli attığı öne sürüldü.

