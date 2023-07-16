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Yaşam

Ağrı'da "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" projesiyle üniversitede yüzme öğretiliyor

Ağrı'da, yaz tatilindeki çocuklara hem boğulma vakalarının önüne geçebilmek hem de gelecek vadedenleri spora yönlendirmek için yüzme eğitimi veriliyor.

Abdullah Söylemez  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Ağrı'da "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" projesiyle üniversitede yüzme öğretiliyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

İbrahim Çeçen Üniversitesinin "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, üniversitenin yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme kursu başlatıldı.

Kurs, özellikle yaz tatiline giren çocukların ilgisini çekiyor.

Haftanın 2 günü havuza gelen yaklaşık 140 çocuğa antrenörler eşliğinde ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

Hava sıcaklığının yaklaşık 35 dereceyi bulduğu kentte çocuklar, eğitim sayesinde hem sıcak havada serinliyor hem de başarılı bir sporcu olmak için ilk adımı atmış oluyor.

İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Karataş, AA muhabirine, yaz aylarında boğulma vakalarının arttığını, bu nedenle de her çocuğun yüzmeyi bilmesi gerektiğini söyledi.

Yılın her dönemi çok sayıda çocuğa yüzme öğrettiklerini belirten Karataş, şöyle konuştu:

"Ülkemizin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu söylesem de aslında göller, bataklıklar, su kanalları gibi birçok gölette maalesef üzücü olaylar yaşamaktayız. Bu üzücü olayların önüne geçebilmek için üniversitemiz yüzme kursları düzenlemektedir. Bu kurslarda yüzmeyi öğretmeden hiçbir çocuğumuzu göndermemeye kararlıyız. Çocuklar burada yüzmeyi öğrendikten sonra gelecek vadediyorsa sporcu olarak devam ettiriyoruz."

Üniversite içerisindeki yarı olimpik yüzme havuzunun temiz ve nezih bir ortama sahip olduğunu dile getiren Karataş, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Katabulut'un koordinesinde kursların hayata geçirildiğini anlattı.

"Boğulma gibi vakalardan korumayı amaçlıyoruz"

"Çocuklarımıza temel olan yüzmeyi öğretmek ve boğulma gibi vakalardan korumayı amaçlıyoruz." diyen Karakaş, antrenör sayısına göre çocuk alabildiklerini söyledi.

Kursa talebin çok fazla olduğunu vurgulayan Karakaş, "Ağrı halkımızın çocuklarını nehirlere, göllere ve bataklıklara göndereceğine sadece havuz ücretini ödeyerek çocukları havuza göndersinler ve onlara yüzmeyi öğretelim." dedi.

Antrenör Erkan Yılmaz da çocuklara ilk olarak ayak vuruşu ve nefes alışı gibi teknikler öğrettiklerini, bu şekilde eğitimlere devam ettiklerini söyledi.

Çocuklardan Mert Arslan ise havaların sıcak olduğunu ve yüzmeyle serinlediklerini belirterek, "Burada çok eğleniyorum. Daha önce yüzme bilmiyordum, burada yüzmeyi öğreniyorum. Yeni tanıştığım arkadaşlarımla güzel vakit geçiriyorum." ifadelerini kullandı.

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