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Ağrı'da Murat Nehri'nin taşması sonucu tarım arazilerini su bastı

Ağrı'da sağanak nedeniyle Murat Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri zarar gördü.

Abdullah Söylemez, Muhammet Ali Ateş  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Ağrı'da Murat Nehri'nin taşması sonucu tarım arazilerini su bastı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Hafta boyunca havanın yağışlı geçtiği kentte sağanak etkisini sürdürüyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli akarsularından biri olan Murat Nehri'nin de yağış nedeniyle debisi yükseldi.

Nehrin taşmasıyla Taşlıçay ilçesi ile il merkezi arasındaki köylerde tarım arazilerini su bastı.

Taşkında zarar gören tarım arazileri dronla görüntülendi.

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