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Otizmli yüzücü, yarım bıraktığı Manş Denizi geçişini tamamlama peşinde

Manş Denizi geçişini olumsuz hava koşulları nedeniyle bırakmak zorunda kalan otizmli yüzücü Tuna Tunca, yarım kalan hedefine ulaşmak için İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sıkı bir idmandan geçiyor.

Haydar Toprakçı  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Otizmli yüzücü, yarım bıraktığı Manş Denizi geçişini tamamlama peşinde Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Özel sporcu Tuna Tunca (22), 3,5 yaşındayken yüzmesi için götürüldüğü havuza kolluksuz atlaması ve suyu çok sevdiğinin fark edilmesi üzerine ailesi çocuklarını bu branşa yönlendirdi.

Ailesi tarafından desteklenen ve aldığı yüzme eğitimiyle de 11 yaşında antrenör Mert Onaran ile çalışmaya başlayan Tuna, çeşitli yarışlarında dereceler aldı.

Sudaki performansı ve dayanaklığıyla dikkatleri üzerinde toplayan Tuna, antrenörünün de yönlendirmesiyle tercihini açık deniz yarışlarından yana kullandı. Tuna, 2018 yılında ilk açık su yarışı olan Çanakkale Boğazı'nda engelli kategorisinde ikinci oldu.

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Tunca Tunca, İstanbul Boğazı'nı 3 kez yüzerek geçti. Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzen Tuna, Bodrum-Marmaris-Göcek yarışlarında 5 kilometrelik mesafelerde yaş kategorisinde kürsü gördü.

Tuna, 2021 yılındaki Oceanman Alanya 10 kilometre yarışında kendi yaş grubunda üçüncülük elde etti. Bunun üzerine Mısır'daki Dünya Şampiyonası'na katılan Tuna Tunca, 10 kilometre yüzerek 4. oldu.

Dünyanın eski maratonu olan Capri Napoli Ultramaratonu'nda 36 kilometreyi antrenörü Mert Onaran ile yüzen Tuna, en iyi ikili kupasını kaldırdı.

Geçen yıl Manş Denizi'ni geçmek için hazırlıklarını tamamlayan Tuna Tunca, yarışı talihsiz bir şekilde bırakmak zorunda kaldı. Hava şartlarının aniden değişmesi nedeniyle riske girmeyip sudan çıkan ve denemeyi bu seneye bırakan Tuna, bu zorlu geçişin idmanlarını da Karaburun ilçesi açıklarında annesi Gülnur Tunca ile sürdürüyor.

"Kaldığımız yerden işi bitirmeye gidiyoruz"

Anne Gülnur Tunca, AA muhabirine, Tuna'nın sudaki mutluluğu ve başarısı üzerine 11 yıl önce kariyerini bırakarak oğluna odaklandığını ifade etti.

Manş Denizi geçişini olumsuz hava şartları nedeniyle bırakmak zorunda kaldıklarını anlatan Gülnur Tunca, şunları kaydetti:

"Manş, açık su camiasında 'Everest' olarak bilinir. Bilinmezliklerle dolu zor bir parkurdur ve Tuna geçen yıl eylülde bu denemeyi yaptı. Manş'a gittik, hava şartlarının düzelmesini, geçişin elverişli bir havanın olması için neredeyse 8-9 gün bekledik. Tamamen havaya bağlısınız ve son gün kaptanımız aradı 'Haydi sabah gelin limana Tuna bugün geçiyor.' dedi. Her şey hazır. Tuna suya atladı, her şey çok yolunda gidiyordu ve 8 saatlik yüzme sonunda hava çok değişti. Kaptan geldi 'Tuna'yı sudan çıkartıyoruz Gülnur hanım, yarışı durduruyorum.' dedi ve geri döndük."

Manş Denizi geçişini haziran ayında yeniden deneyeceklerini vurgulayan Tunca, bunun için Tuna'nın Ege açıklarında haftada 2 gün ortalama 2 ila 8 saat arasında antrenman yaparak kondisyon yüklemeye devam ettiğini anlattı.

Tuna'nın Manş Denizi denemesi için hazır olduğunu anlatan Tunca, "12-24 Haziran tarihleri arasında uygun bir havada yine kaptanımız Tuna'ya geçiş imkanı verecek. İnşallah kaldığımız yerden işi bitirmeye gidiyoruz. Tuna'nın Fransa'da kıyıya çıktığını görmek müthiş olacak. Tuna buna hazır ve bunu Türkiye'de yapan ilk otizmli sporcu olacak olması bizleri çok heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Gülnur Tunca, otizmli çocukların ailelerine destek olmak için Tuna'nın yolculuğunu sosyal medya hesabından paylaştığını kaydetti.

Tuna Tunca ise Manş Denizi geçişine hazır olduğunu belirterek, başaracağına inandığını ifade etti.

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