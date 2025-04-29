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Yaşam

Ağrı'nın ovalarında bahar, dağlarında ise kış hüküm sürüyor

Ağrı'nın yüksek rakımlı dağlarında bulunan kar örtüsü baharda kıştan manzara sunuyor.

Abdullah Söylemez  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Ağrı'nın ovalarında bahar, dağlarında ise kış hüküm sürüyor

Ağrı

Düzlüklerinde karların eridiği kentte, dağlık bölgelerde beyaz örtü hüküm sürüyor.​​​​​​​

Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü çevresinde bulunan dağlarda kar, nisan ayının sonuna doğru erimeye başladı. Bir yanı bahar, bir yanı kış olan dağlar, manzarasıyla etkileyici görüntüler oluşturuyor.

Karların erimesiyle oluşan küçük göletlere çok sayıda kuş da gelmeye başladı.

Karlı dağlar ve çevresindeki sulak alanlar dronla görüntülendi.

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