Afgan kızları savunma sporu Wushu ile sosyalleşiyor
Afganistan'da kadınların spor faaliyetlerine katılımında karşılaştıkları kısıtlamalar devam ederken Kabil'de bir grup kız çocuğu savunma sporu Wushu ile sosyalleşiyor.
Afghanistan
Başkent Kabil'in batısında kiraladıkları bir spor salonunda çalışmalarına devam eden bir grup genç kadın antrenör, hemcinslerinin sosyal yaşama katılmasını teşvik etmek için amatör kulüplerinde yoğun çaba gösteriyor.
Bu salonlara gelip savunma sporlarıyla ilgilenen 15-20 yaş grubundaki kızlar, Taliban yönetiminin 6. sınıftan itibaren kızların eğitime erişimini sonlandırması nedeniyle okula gidemiyor.
Gözlerden uzak bir mekanda antrenmanlara katılanlar, bu sayede zorluklara karşı güç kazanma, psikolojilerini sağlam tutma, günlük hayatta kendilerini fiziksel açıdan savunma ve sosyalleşmelerini sağladığı için Wushu sporuna aralıksız devam etmek istediklerini anlatıyor.
Genç sporcular, haftanın 3-4 günü kulüpte, diğer günlerde ise 20 yaşındaki eğitmenleri Nadire Derviş'in bir bölümünü spor salonuna çevirdiği evinde toplanarak çalışmalarına devam ediyor.
Brezilya'dan davet aldı
Wushu sporu ile 9 yıldır ilgilendiğini ve son 3 yıldır da sporcu yetiştirdiğini ifade eden eğitmen Derviş, şu ana kadar ulusal ve uluslararası birçok spor müsabakasına katıldığını söyledi.
En önemli amaçlarını Afgan kadınlarına özgüven kazandırmak ve onların psikolojilerine destek olmak şeklinde özetleyen Derviş, kulüplerine baskınlar yapıldığını belirtti.
Son bir yılda sayılarının 150'den 30'lara kadar düştüğünü kaydeden Derviş, "Gelip öğrencilerimi götürdüler. Beni de emniyete götürdüler. İznimizi de alıp yırttılar. Çoğu sporcumuz sporundan geri kaldı. Ulusal seviyede müsabakalara katılıyorlardı ancak şu an evdeler ve korkudan kulübe gelip spor yapamıyorlar." dedi.
Derviş, bazı ülkelerden davet aldığını belirterek "Ayrılma kararı almıştım. Hatta Brezilya'dan davet de aldım. Ancak ailevi olsun öğrencilerim konusunda olsun bazı problemler nedeniyle gidemedim. Gideceksem takımımla gitmeyi istiyordum. Gidemedik. Şu an ise öğrencilerimi bir seviyeye kadar yetiştirmek istiyorum." diye konuştu.
Spor aktivitelerinin serbest bırakılmasını isteyen Derviş, "Kızlar da erkekler gibi ülkelerini iftiharla temsil edebilir, madalya kazanabilir, eğitim sayesinde yüksek makamlara erişebilir. Kızların güçsüz olduğunu düşünmeyin. Becerilerini görmezden gelmeyin." diye konuştu.
"Hedefimden vazgeçmeyeceğim"
Lise eğitimindeki engele takılanlardan 18 yaşındaki Züleyha Necefi, 2 yıl önce spor yapmaya başladığında hedefinin bir gün Afganistan bayrağını uluslararası olimpiyatlarda dalgalandırmak olduğunu belirtti.
Necefi, "Hedefimden vazgeçmeyeceğim. Bu şartlarda spor yapmak Afganistanlı her kadın için eğitim almak gibidir. Okuma yazma bilmek gibidir. Canını koruyabilirsin. Spor, arkanda duran bir destek gibidir. Korkmuyorsun, ilerliyorsun. Her durumda kafanı rahatlatıyor. Korkunu yeniyorsun ve yoluna devam ediyorsun." dedi.
20 yaşındaki Fereşte Ramazani de 2 yıl önce büyük umutlarla spora başladığını ve bir kez gözaltına alındığını belirterek "Yurt dışına çıkıp (müsabakalarda) diğer ülkelerin arasında bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyordum." ifadesini kullandı.
Taliban'ın geçen yıl 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından kadınlara çalışma hayatı, eğitim ve diğer bazı sosyal alanlarda engeller getirilmesi uluslararası alanda tepki toplamaya devam ediyor.
Taliban, kız çocukları ve kadınların spor faaliyetlerinden men edildiğine ilişkin genel bir duyuru yapmadı. Ancak resmi ya da gayriresmi çalıştırılan spor salonları, kulüpler ve işletmeler kız çocukları ve kadınların katılımı nedeniyle kovuştururken, gözaltılara sıkça başvuruluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.