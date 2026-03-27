Milli judocular Hırvatistan'da tatamiye çıkacak

Milli judocular, yarın Hırvatistan'da başlayacak Büyükler Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak.

Fatih Gazioğlu  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Dubrovnik'teki organizasyona 33 ülkeden 346 sporcu katılacak.

Türkiye'yi şampiyonada 15 erkek ve 18 kadın sporcu temsil edecek.

Kadınlar kategorisinde Türkiye, 48 kiloda Şeyma Yıldırım ve Merve Azak, 52 kiloda Elif Kırt, Sura Nil Karasu ve Sude İnan, 57 kiloda Ayşenur Karadağ ve Yaren Kömürcü, 63 kiloda Habibe Çiloğlu, Ezgi Karademir, Eda Karademir ve Ecem Baysuğ, 70 kiloda Sümeyye Kaya, Hatice Vandemir ve Serdem Daharlı, 78 kiloda Şeyda Nur Çiçek ve Sıla Korkmaz, +78 kiloda Yağmur Yılmaz ve Duygu Dirgen ile madalya arayacak.

Ay-yıldızlılarda erkekler kategorisinde ise 60 kiloda Emirhan Karahan, Yunus Emre Esenboğa ve Mihraç Akkuş, 66 kiloda Fırat Çekim, 73 kiloda Niyazi Gökcen ve Yücel Göker, 81 kiloda Ahmet Burak Çuhadar, Ömer Faruk Ataç, Erman Gürgen ve Muhammed Mustafa Koç, 90 kiloda Emir Selim Arı, 100 kiloda Mertcan Kömpe ve Enes Pınar, +100 kiloda ise Mikail Zaloğlu ile Recep Ergin tatamiye çıkacak.

Organizasyon 29 Mart Pazar günü sona erecek.

Hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek
STRATCOM Zirvesi 2026'da "Küresel Düzende Yeni Çerçeve: Stratejik İletişim Perspektifi" Paneli yapıldı
Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranında iki ayda yüzde 80'e yakın artış
Adana'da depremde yıkılan binanın sanıklarına verilen cezanın gerekçesinde "özensiz imalat" vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Stratejik iletişim bir iç güvenlik unsuru haline de gelmektedir

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de şiddetli fırtına nedeniyle okullar tatil edildi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de şiddetli fırtına nedeniyle okullar tatil edildi

Milli judocular Hırvatistan'da tatamiye çıkacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sisak Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi’ni ziyaret etti

Hırvat lider Milanovic'ten İsrail'le silah ticareti yapan Sırbistan için "güvenlik sorunu" nitelendirmesi

Hırvat lider Milanovic'ten İsrail'le silah ticareti yapan Sırbistan için "güvenlik sorunu" nitelendirmesi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan ve Romanya'ya gidecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan ve Romanya'ya gidecek
