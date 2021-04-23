Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 9 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız devam ettiği belirtildi.
İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı kaydedilen açıklamada, "İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.