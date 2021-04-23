Euro
10.11
Dolar
8.37
BIST 100
1,341.07
Altın
1,777.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 9 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

Kemal Karadağ   | 23.04.2021
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız devam ettiği belirtildi.

İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı kaydedilen açıklamada, "İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 342 kişi hayatını kaybetti
DSÖ, Hindistan'da rekor kıran günlük vaka sayılarındaki artıştan derin endişe duyuyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 570 bin 357'ye yükseldi
AB: Temmuzda yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamış olacağız

Benzer haberler

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

TCG Göksu Fırkateynine yunuslar ve kuşlar eşlik etti

Milli Savunma Bakanlığından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel video

TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörleri hizmete girdi

TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörleri hizmete girdi
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 3 Mayıs'ta tekrar açılacak

Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 3 Mayıs'ta tekrar açılacak
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı