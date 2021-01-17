Yoğun kar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda kilometrelerce kuyruk oluştu
Kayan ve arıza yapan araçlar nedeniyle ulaşım Düzce kesiminden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Otoyolun Sakarya kesiminde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Sakarya/Düzce/Bolu
Yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde ulaşım çift yönlü durdu.
Bölgede etkili olan yağış dolayısıyla otoyolun Düzce ve Sakarya kesimlerinde kayan ve arıza yapan araçlar yolun çift yönlü kapanmasına neden oldu.
Karayolları ekipleri trafiği Düzce Gölyaka gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirirken, makaslayan araçların kaldırılması, tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.
Yolun Hendek kesimi Yeşilyayla mevkisi Ankara istikametinde de araçların arıza yapması ve kayması sonucu kilometrelerce kuyruk oluştu.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun, Bolu Dağı Tüneli civarında etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.
Bolu'da iki gündür yaşanan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kar, tipi ve buzlanmadan dolayı kayan ve arıza yapan araçlar, Bolu Dağı Tüneli 1. viyadüklerde İstanbul yönünde ulaşımın kapanmasına neden oldu.
Trafik ekipleri, araçları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi önünden D-100 kara yoluna yönlendirdi. Yol kenarında ulaşımın açılmasını bekleyen ağır tonajlı araçlar ise otoyolda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Karayolları ve trafik ekiplerince kayan araçların yoldan kaldırılmasıyla İstanbul istikametinde, yaklaşık bir saatin ardından yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.
Ekipler, yolun tekrar kapanmaması için güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
16 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti Gölyaka gişeleri mevkisinde, aralarında tır ve otomobillerin bulunduğu 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Araçların yolu tıkaması sonucu İstanbul yönünde ulaşım durdu.
Kaza nedeniyle otoyolda araç kuyrukları oluşurken, sürücüler yolun açılmasını bekliyor.
Karayolları ve polis ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.