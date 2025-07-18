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Yaşam

Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 91. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 91. yıl dönümünde, ayran içtiği Gümüşova ilçesi Selamlar köyünde çeşmeden ayran akıtıldı.

Ömer Ürer  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 91. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtıldı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Selamlar köyündeki tören, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve protokol üyelerinin katılımıyla, Düzce Belediyesi mehter takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başladı.

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Köy meydanına kadar yürüyen katılımcılar, Atatürk'ün burada ayran içmesinin anısına yaklaşık 200 yıllık çeşmeden akıtılan ayrandan içti.

Programda, belediye bandosu ve mehter takımı gösteri sundu.

Gazetecilere açıklama yapan muhtar Sinan Çiftçi, Atatürk'ün 1934 yılında köylerine geldiğini ve ikram edilen ayrandan içtiğini söyledi.

Çiftçi, 1984'ten bu yana köy meydanında etkinlik yapıldığını belirterek, "Her sene bu geleneği yaşatıyoruz. Atatürk'ü seviyoruz ve bu vatana yaptıkları için minnettarız. Çeşmemiz, yaklaşık 200 yıllık tarihi bir çeşme. Atatürk bu çeşmenin yanında ikram edilen ayranı içtiği için büyüklerimiz böyle bir düzenek kurmuş. Bizler de bu geleneği sürdürdük. Çeşmeden ayran akması, etkinliği ilginç kılıyor ve gelenlerin ilgisini çekiyor." dedi.

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