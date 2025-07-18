Dolar
40.38
Euro
47.01
Altın
3,352.15
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkentte sağanak etkili oluyor. Maltepe’den yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Bodrumspor Teknik Direktörü Burhan Eşer, takım kültürüyle hedeflere odaklanacak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'nin yeni teknik direktörü Burhan Eşer, takım kültürü oluşturup hedeflere odaklanacak.

Ömer Ürer  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Bodrumspor Teknik Direktörü Burhan Eşer, takım kültürüyle hedeflere odaklanacak Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Futbolculuk kariyerinde bir dönem yeşil-beyazlı kulübün formasını da giyen ve takım kaptanlığı yapan Eşer, ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşayacağı ekibinde futbol ruhunu yaşatarak istikrar hedefliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Ege temsilcinin 40 yaşındaki çalıştırıcısı, futbolculuk ve yardımcı antrenörlük kariyerinde edindiği tecrübeleri de takıma aktararak başarı kovalayacak.

"Bodrumspor her zaman üst lig hedefi olan bir kulüptür"

Burhan Eşer, AA muhabirine, arkadaş ve aile ortamında iyi bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

Bodrumspor'un geçen sezon Süper Lig'de çok iyi mücadele etmesine rağmen 1. Lig'e düşen son takım olduğunu hatırlatan Eşer, " Geçen yıl artık geride kaldı, konuşmanın çok da anlamı yok. Oyuncular aslan gibi mücadele etti. Son periyotta istemediğimiz sonuçlar aldık ve küme düştük." dedi.

Kulüp kültürüne önem verdiklerini vurgulayan Eşer, şöyle devam etti:

"Türk futbolunda kulüp kültürünün sıkıntılarını biliyoruz. Bizim zaten bir kültürümüz vardı ama ufak aksaklıklar oldu. Tekrar fabrika ayarlarımıza döneceğiz, dönüyoruz da. Bodrumspor her zaman üst lig hedefi olan bir kulüptür. Hem genç oyunculara yatırım yapıyoruz hem de hedefi kovalayan takım oluşturuyoruz. İnsanlar Bodrumspor'u izlediklerinde yoğun kulüp kültürü olduğunu görecekler. Oyuncu grubu, yönetim hepsi gerçek anlamda profesyonel bir ekip. Kulüp kültürünü oluşturduktan sonra kupanın olduğu her yerde hedefimiz hep olacaktır."

Eşer, Bodrum'un tatil yöresi olarak tanındığını, geçen yıl Bodrumspor'la futbol kültürünün de olduğunun bilinmeye başlandığını dile getirerek, "Bodrumspor'un mazisi çok eskiye dayanır. Bulunduğumuz lige renk katacağız, keyif vereceğiz. Taraftarımıza ve izleyicilere, Bodrumspor'dan keyif alacakları takım olacağız. Önceliğimiz o kültür. Bu oluştuğunda hedefler kendiliğinden gelecektir. Bodrumspor'un mazisinden gelen bir kültürü var, bunu tekrar yaşatacağız. Kültürümüzün en başında aile olmak vardır. Futbolda sonuçlar bir yere kadar, gelir geçer ama o kültür ve aile ortamını oluşturup sevgi, coşkuyu oluşturursak her türlü başarı kendiliğinden gelir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
İstanbul için Afrika sıcakları uyarısı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrat hakkında soruşturma izni verdi
Başkentte bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş tutuklandı

Benzer haberler

Bodrumspor Teknik Direktörü Burhan Eşer, takım kültürüyle hedeflere odaklanacak

Bodrumspor Teknik Direktörü Burhan Eşer, takım kültürüyle hedeflere odaklanacak

Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 91. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtıldı

Napoli, 24 yaşındaki forvet Lorenzo Lucca'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı

Beşiktaş, Avusturya kampını tamamladı

Beşiktaş, Avusturya kampını tamamladı
Galatasaray, Avusturya yolcusu

Galatasaray, Avusturya yolcusu
Avrupa Ligi'nde 2. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu

Avrupa Ligi'nde 2. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet