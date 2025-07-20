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Yaşam

Düzceli kamyon sürücüsü, ekmek teknesini gelin arabası yaptı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kamyon şoförlüğü yapan Ali Kemal Kazancı, mutlu gününde aracını gelin arabası olarak kullandı.

Ömer Ürer, Murat Ataseven  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Düzceli kamyon sürücüsü, ekmek teknesini gelin arabası yaptı Fotoğraf: Ömer Ürer / AA

Düzce

Karaçalı Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Kazancı, hayatını birleştirdiği 23 yaşındaki Nermin Kazancı'nın Çele Mahallesi'ndeki babaevine hafriyat işi yaptığı kamyonunu süsleyerek gitti.

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Kız alma merasimi için evin önüne gelen damat Kazancı, "Evleniyoruz, mutluyuz" yazısı asılı kamyonla gelini aldıktan sonra şehir turu attı.

Damat Kazancı, AA muhabirine, kamyonunu gelin arabası yapma fikrinin aniden aklına geldiğini, geline de sürpriz yapmak istediğini dile getirdi.

Nermin Kazancı da kendisi için çok büyük sürpriz ve güzel bir anı olduğunu ifade etti.

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