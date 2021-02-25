Euro
8.86
Dolar
7.24
BIST 100
1,478.17
Altın
1,789.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, halka hitap ediyor Ermenistan Başbakanı Paşinyan, halka hitap ediyor
logo
Türkiye

Yılbaşında büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan bayi dolandırıcılık girişimi iddiasıyla şikayetçi oldu

Bayi Süleyman Gezer, "İkramiyenin kendisine çıktığını öne süren sözde talihli, bana hediye olarak 500 bin lira vereceğini söyleyerek EFT için gerekli 6 bin lira 410 lirayı göndermemi istedi." dedi.

Haluk Satır   | 25.02.2021
Yılbaşında büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan bayi dolandırıcılık girişimi iddiasıyla şikayetçi oldu Fotoğraf: Haluk Satır/AA

Manisa

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek bileti satan Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bayi Süleyman Gezer, piyango talihlisi olduğunu söyleyerek kendisini dolandırmaya çalıştığını öne sürdüğü kişiden şikayetçi oldu.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Gezer, AA muhabirine, büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin büfesinden satın alındığını yılbaşı sabahı öğrendiğini, yeni yılın ikinci gününde bir kişinin kendisine mesaj attığını söyledi.

İsminin M.T. olduğunu belirten kişinin söz konusu bileti kendisinin aldığını iddia ettiğini dile getiren Gezer, "İkramiyenin kendisine çıktığını öne süren sözde talihli, bana hediye olarak 500 bin lira vereceğini söyleyerek EFT için gerekli 6 bin lira 410 lirayı göndermemi istedi. Bunu bana yollayacağı paradan kesmesini söyledim. 'Süleyman öyle olmaz, önce senin EFT yapman lazım.' dedi. Çevremdekiler uyarınca ben de dolandırıcı olduğunu anladım." diye konuştu.

Şüpheliyle yaptığı görüşmeler ve mesaj kayıtlarının elinde olduğunu, başkalarının canını yakmaması için suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Gezer, gerçek talihlinin ise henüz kendisine ulaşmadığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Merkel Kovid-19 salgınında üçüncü dalga uyarısı yaptı
ABD’nin California eyaletinde Kovid-19’a bağlı can kaybı sayısı 50 bini geçti
Başhekim Kurtuluş, Kovid-19 aşısı olanları salgın tedbirlerine uymaları konusunda uyardı
Türkiye'de geçen yıl Kovid-19'un da etkisiyle evlenme ve boşanmalar azaldı
'Ölüm korkusunu birebir yaşıyorsunuz'

Benzer haberler

Yılbaşında büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan bayi dolandırıcılık girişimi iddiasıyla şikayetçi oldu

Yılbaşında büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan bayi dolandırıcılık girişimi iddiasıyla şikayetçi oldu

Manisa'da sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı ilgi çekti

Adana merkezli dolandırıcılık ve rüşvet operasyonunda yakalanan 46 zanlıdan 18'i tutuklandı

Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında 41 gözaltı

Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında 41 gözaltı
Adana merkezli 3 ildeki nitelikli zimmet ve dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Adana merkezli 3 ildeki nitelikli zimmet ve dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
20 bin kuşa ev sahipliği yapan Marmara Gölü yağışa hasret

20 bin kuşa ev sahipliği yapan Marmara Gölü yağışa hasret