Manisa'da binadan düşen kediyi polis kurtardı
Manisa'nın Salihli ilçesinde binanın ikinci katından düşen bir kedi, polis memurunun hızlı hamlesiyle yara almadan kurtuldu.
Manisa
Mithatpaşa Caddesi'ndeki Salihli Devriye Ekipler Amirliği'nin yanındaki binada mahsur kalan kediyi fark eden polisler, hayvanın hareketlerini izleyerek caddede tedbir aldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, düşme ihtimaline karşı kediyi yakalamak amacıyla şapkasını çıkararak pozisyon aldı.
Binadan düşen kedi, polis memurunun koluna çarptı. Polis, kediyi tam olarak yakalayamasa da düşüş hızını azaltarak zemine çarpmasını önledi.
Yara almadan kurtulan kedi, korkuyla bölgeden uzaklaştı.
O anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.