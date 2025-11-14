Dolar
Yaşam

Manisa'da binadan düşen kediyi polis kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde binanın ikinci katından düşen bir kedi, polis memurunun hızlı hamlesiyle yara almadan kurtuldu.

Onay Ozan  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Manisa'da binadan düşen kediyi polis kurtardı

Manisa

Mithatpaşa Caddesi'ndeki Salihli Devriye Ekipler Amirliği'nin yanındaki binada mahsur kalan kediyi fark eden polisler, hayvanın hareketlerini izleyerek caddede tedbir aldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, düşme ihtimaline karşı kediyi yakalamak amacıyla şapkasını çıkararak pozisyon aldı.

Binadan düşen kedi, polis memurunun koluna çarptı. Polis, kediyi tam olarak yakalayamasa da düşüş hızını azaltarak zemine çarpmasını önledi.

Yara almadan kurtulan kedi, korkuyla bölgeden uzaklaştı.

O anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

