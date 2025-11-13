Dolar
42.25
Euro
49.24
Altın
4,214.85
ETH/USDT
3,410.00
BTC/USDT
102,100.00
BIST 100
10,597.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

İzmir'de 8 yıldır park halindeki otomobili sarmaşıklar sardı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahibi 8 yıl önce vefat eden ve zamanla sarmaşıklarla kaplanan park halindeki otomobil, çekiciyle kaldırıldı.

Metin Aydemir  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
İzmir'de 8 yıldır park halindeki otomobili sarmaşıklar sardı Fotoğraf: Metin Aydemir/AA

İzmir

Ticari taksi şoförlüğü yapan Mehmet S'ye ait 35 AUN 67 plakalı otomobil, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 2017'de Avni Anıl Sokak'taki bir binanın bahçesinin yanına park edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

O günden bu yana yerinden oynatılmayan otomobil, zaman içerisinde adeta bahçeden taşan sarmaşıklarla kaplandı.

Çevredeki kedilere de yuva olan otomobilin bulunduğu alan aracın kaldırılmaması nedeniyle asfaltlanamıyor. Bölge sakinleri kötü görüntü ve tehlike oluşturabileceğini değerlendirdikleri otomobilin kaldırılmasını talep ediyor.

Üçkuyular Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Artun, AA muhabirine "Yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyorum. Otomobilin üzerindeki sarmaşıklar daha kısaydı. Lastikleri de biraz şişikti ama son hali bu. Kaderini bekliyor." dedi.

Aynı mahallede yaşayan Aydın Baz ise zamanla otomobile alıştıklarını dile getirdi.

Baz, "Üstünü sarmaşık bağlamış. Çalışıp çalışmadığını da bilmiyoruz. Sahibini de tanımıyoruz. Yolu da dün asfaltladılar ama arabayı da çekemediler. Burada birkaç tane daha eski model araba vardı. Onlar satıldı gitti." ifadelerini kullandı.

Otomobil çekiciyle kaldırıldı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Ekipler, vefat eden araç sahibi Mehmet S'nin oğluna ulaşarak, aracı kaldırmasını istedi.

Bunun üzerine otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Ankara'da kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı atıl bina çöktü
DMM, deprem bölgesine yönelik manipülatif içerikli paylaşımları yalanladı
Beylikdüzü Demir Country projesinin ruhsatı için 2015'te 8 milyon lira istendiği iddiası
Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda 7 Kasım'da çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

İzmir'de 8 yıldır park halindeki otomobili sarmaşıklar sardı

İzmir'de 8 yıldır park halindeki otomobili sarmaşıklar sardı

Kocasını kızının nişanlısına öldürttüğü öne sürülen kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Asırlık çınarlar, "en hüzünlü kasım sabahını" unutamıyor

AB, otomotiv sanayisini korumayı planlıyor

AB, otomotiv sanayisini korumayı planlıyor
Kadın trafik polisleri İzmir'in yollarında düzen ve güven sağlıyor

Kadın trafik polisleri İzmir'in yollarında düzen ve güven sağlıyor
İHH, çiftçilere zeytin fidanı desteğini 25 bine çıkaracak

İHH, çiftçilere zeytin fidanı desteğini 25 bine çıkaracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet