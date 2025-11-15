Manisa'da ekip aracının tıra çarptığı kazada 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.
Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda görevli polis memuru Hatice Ünal'ın (24) kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 45 AIJ 250 plakalı tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri araçtaki polis memuru Ali Barut'un (34) olay yerinde şehit olduğunu belirledi.
Ağır yaralı halde Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Ünal, buradaki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Milletimizin başı sağ olsun. Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ali Barut, görevliyken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."