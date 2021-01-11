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Trakya'ya 'çok kuvvetli yağış' uyarısı yapıldı

Trakya için çok kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

Salih Baran   | 11.01.2021
Trakya'ya 'çok kuvvetli yağış' uyarısı yapıldı

Edirne

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan meteorolojik uyarıda, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli yağışların olmasının beklendiği duyuruldu.

Akşam saat 18.00'den sonra başlaması muhtemel sağanakların 24 saat süreyle devam edebileceği kaydedilen uyarıda, sağanağa bağlı olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.



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