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Toros Dağları'ndaki akarsular doğal güzellikleriyle büyülüyor

Orta Toroslar'ın zirvelerindeki kar kütlelerinin erimesiyle beslenen Beyşehir Gölü'ne akan sular, muhteşem güzelliği ile görsel şölen sunuyor.

Abdullah Coşkun   | 04.05.2021
Toros Dağları'ndaki akarsular doğal güzellikleriyle büyülüyor Fotoğraf: Ömer Süt/AA

Konya

Beyşehir Gölü'nü besleyen en büyük kaynaklardan biri olan, Konya'nın Beyşehir ve Isparta'nın Yenişarbademli ilçeleri arasında bulunan Pınargözü Şelalesi, bahar aylarında yeşilliklerin ve suyun ahenkle buluştuğu doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Konya Ovası'nın güneyinde yer alan Orta Toroslar'ın zirvelerindeki karların erimesiyle beslenen şelaleden akan sular, doğanın bağrında 45 kilometrelik bir yolculuğun sonunda Beyşehir Gölü'yle buluşuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle yolu kapalı olan şelale, geçmişte en çok ziyaret edildiği bahar aylarında "tam kapanma" dolayısıyla en sakin günlerini yaşıyor.

Pınargözü Şelalesi, yemyeşil ağaçlarla çevrili patika yollardan kuş cıvıltıları eşliğinde yürünerek ulaşılabilen "saklı bir cennet" edasıyla kısıtlamanın olmadığı dönemlerde ziyaretçilerine adeta başka bir dünyanın kapısını aralıyor.

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