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Tokat'ta 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'nda yangın söndürüldü

Tokat'ta 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'nda çıkan yangın, söndürüldü.

Mehmet Kumcağız   | 19.01.2020
Tokat'ta 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'nda yangın söndürüldü

Tokat

Tokat'ta 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'nda çıkan yangın, söndürüldü.

Yeniyurt Mahallesi'ndeki Yazmacılar Çarşısı'ndaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve tüm çarşıyı saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine Tokat Belediyesi ile çevre ilçelerden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis de Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA ile su sıkarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın sırasında, iş yerlerinde yazma yapımında kullanılan boya ve kimyasal maddeler bulunması nedeniyle zaman zaman küçük patlamalar yaşandı.

Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. 

İş yeri sahipleri ise geç geldiklerini iddia ederek itfaiyeye tepki gösterdi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında çarşıda büyük çaplı hasar oluştu.

Vali Ozan Balcı ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da yangın bölgesine gelerek, söndürme çalışmalarını inceledi ve itfaiye yetkililerinden bilgi aldı.

Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, duyulur duyulmaz yangına müdahale edildiğini belirterek, "Sevindirici olan kısım can kaybı olmaması. Bundan sonra neler yapılacak, ona bakacağız." dedi.

Yaklaşık 4 bin metrekare üzerine kurulu Yazmacılar Çarşısı'nda 20 civarında iş yeri bulunuyordu.

"200-250 yıllık yazma kalıpları yandı"

Tokat Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan da yanan çarşıda inceleme yaparak esnafa geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Aydoğan, iş yerlerinin tamamen yandığını belirterek, "Esnafımızın büyük çaplı zararı var. Yetkililer hasar tespiti yapıyor. Burası Türkiye'nin yazmalarını yapan bir yerdi. Burada bir tarih vardı. En büyük kayıp da 200-250 yıllık yazma kalıpları yandı. En kısa sürede buranın tekrar canlandırılması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

İş yerlerine gelen esnaf da maddi kayıplarının büyük olduğunu vurgulayarak, "Yaptığımız el yazması kalıpları ile yazmalar tamamen yandı. Şimdi daha öncesi motiflere göre tekrar kalıplar hazırlanacağız. Devletten destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı esnaf ise gözyaşlarını tutamadı.

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