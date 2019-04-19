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TİKA Başkanı Çam, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atandı. Çam, TİKA Başkanlığı görevinin yanında bakanlık bünyesindeki uluslararası faaliyetlere ilişkin çalışmaları yürütecek.

19.04.2019
TİKA Başkanı Çam, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atandı

Resmi Gazete'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 19 Nisan 2019 tarihli 30750 sayılı atama kararı ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atanan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, TİKA'nın yanı sıra Bakanlık bünyesinde yürütülen diğer uluslararası faaliyetlere ilişkin çalışmalara devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemiyle, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve TİKA gibi Türkiye'nin önemli yumuşak güç unsurları niteliğindeki kurumların faaliyetleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurt dışındaki faaliyetleri giderek artıyor. 

Serdar Çam kimdir?

TİKA Başkanlığı'na 5 Haziran 2011'de atanan Çam, 30 Mart 1966'da Ankara'da doğdu.

İlköğrenimini Libya ve Fransa'da, ortaöğrenimini ise Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde tamamlayan Çam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Çam, Almanya ve Belçika'da yüksek lisans çalışmalarının ardından Boston Üniversitesi'nde İşletme dalında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi'nden Uluslararası Pazarlama dalında doktorasını aldı.

İngilizce ve Fransızca'nın yanı sıra temel düzeyde Almanca ve Arapça bilen Çam, 1992'de Dış Ticaret Müsteşarlığı Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinde Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı.

Çam, 1994-1995 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1995-1999 arasında MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu tarihten 2002'ye kadar İsviçre ve İstanbul’da özel şirketlerde dış ticaret alanında yöneticilik yaptı.

Serdar Çam, 2002-2009 o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki makamında Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı ve ardından 2009-2011 arasındaTBMM Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov tarafından bu yıl "Makedonya Liyakat Nişanı" verilen Çam, 2016'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından "Altın Mükemmellik Nişanı"na, 2017'de Macaristan Başbakanı Viktor Urban tarafından "Liyakat Nişanı"na layık görüldü.

Çam, Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının 25. yılı anısına "Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 25. Yılı Jübile Madalyası"na layık görüldü.

Bunların yanı sıra Serdar Çam, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Türk Patent Enstitüsü Uluslararası Kamu Markası" ödülünü ve 2017'de ise Emine Erdoğan'dan "Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yılın Kurumu" ödülünü aldı.

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