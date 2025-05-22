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TİKA, Kosova'da arıcılığa desteğini sürdürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’da sürdürülebilir arıcılığı desteklemek amacıyla başlattığı program kapsamında iki bölgede ana arı üretim merkezi kurarak, modern ekipman ve eğitim desteği sağladı.

Eren Beksaç  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
TİKA, Kosova'da arıcılığa desteğini sürdürüyor Fotoğraf: TİKA

Kosova

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kosova’da kırsal kalkınma ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla TİKA tarafından 2024’te “Sürdürülebilir Arıcılığın Geliştirilmesi Programı” başlatıldı.

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Program kapsamında, ana arı üretimi eğitimi alan arıcılar, modern ana arı üretim kutuları ve teknik ekipmanlarla desteklendi ve iki bölgede ana arı üretim merkezi kuruldu.

Kurulan merkezler sayesinde yerli ana arı üretiminin yaygınlaştırılması, arıcılıkta dışa bağımlılığın ve arı hastalıklarının azaltılması, bal üretim miktarının ve kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Kosova’da arıcılığın gelişimine yönelik çalışmalarını son iki yıldır kapsamlı bir şekilde sürdüren TİKA, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kosova Arıcılar Birliği işbirliğinde yürüttüğü projede, Priştine, İpek, Prizren ve Ferizovik bölgelerinde 240 arıcıya temel arıcılık eğitimi verdi.

Ana arı ve arı sütü üretimi konularında ise 34 arıcı uzmanlık eğitimine katıldı.

Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı personeline yönelik de "Balda Polen Analizi" ile "Arı Bakteriyel, Viral ve Paraziter Hastalık Etmenlerini Teşhis Metotları" konularında özel eğitimler düzenlenerek, personelin teknik kapasite artırımı sağlandı.

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