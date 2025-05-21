TİKA'dan Karadağ Üniversitesi Tarih Enstitüsüne teknik ekipman desteği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarih Enstitüsüne teknik ekipman desteği sağladı.
Montenegro
Kurumun bilimsel araştırma kapasitesini yükseltmek hedefiyle yapılan projenin açılış ve teslim töreni, Karadağ Üniversitesi Tarih Enstitüsü'nde yapıldı.
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Törene, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Karadağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Veselin Micanovic, Tarih Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Radenko Scekic, TİKA Podgoritsa Koordinatörü Nihal Ersoy ve enstitü çalışanları katıldı.
Büyükelçi Kalkavan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Karadağ'da üniversite eğitimine, akademiye ve kültürel işbirliğine önem verdiğini belirtti.
TİKA'nın desteğinin anlamlı olduğunu dile getiren Kalkavan, projenin bilimsel çalışmaların gelişmesine ve iki ülke arasında bilgi temelli işbirliklerinin güçlenmesine hizmet ettiğini söyledi.
Rektör Yardımcısı Micanovic ise Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ederek, yapılan katkının akademik üretkenliği artıracağını, öğrenciler ile araştırmacılar için daha elverişli ortam sağlanacağını ifade etti.
Tarih Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Scekic de TİKA'nın 2010 yılında da enstitü için kapsamlı tadilat ve donanım desteği verdiğini, yeni teknik ekipman desteğinin enstitünün bilimsel kapasitesini daha da ileri taşıyacağını aktardı.
TİKA'nın bölgedeki bilimsel ve kültürel çalışmalara somut katkılar sunmaya devam ettiğini bildiren TİKA Podgoritsa Koordinatörü Ersoy ise projenin uzun soluklu işbirliğinin bir adımı olduğunu dile getirdi.
Sağlanan destekle birlikte enstitünün bilgisayarları ve diğer teknik malzemeleri yenilendi.