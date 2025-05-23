Türkiye'nin kamu maliyesindeki dijitalleşme tecrübesi Azerbaycan'a aktarılıyor
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü işbirliğinde Azerbaycan Maliye Bakanlığı uzmanlarına yönelik "Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi" düzenlendi.
Bakü
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 20-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen programda Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca eğitim verildi. Programa Azerbaycan Maliye Bakanlığından 51 idareci ve uzman katılım sağladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açılış törenine Azerbaycan Maliye Bakanlığı İdari İşler Başkanı Natig Hasanov, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Harcama ve Varlık Yönetimi Dairesi Başkanı Sertaç Bezci ve TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik katıldı.
Törende konuşan Hasanov, iki ülke arasındaki iş birliğinin kamu maliyesi alanında da sürdüğüne vurgu yaparak, Türkiye’nin bu alandaki tecrübesinin Azerbaycan’a taşınmasının çok faydalı olduğunu söyledi.
Hasanov, ayrıca eğitimin düzenlenmesinde katkı sunan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TİKA’ya teşekkür etti.
Muhasebat Genel Müdürlüğü Harcama ve Varlık Yönetimi Dairesi Başkanı Bezci ise “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve uyguladığımız kamu mali yönetimi bilişim sistemi ile ilgili bilgi ve tecrübemizi paylaşmak, kardeş ülke Azerbaycan’ın tecrübelerini de öğrenmek için Bakü’de bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.
TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde kamu mali yönetimi alanında atılan kararlı adımları ve bu alandaki vizyoner yaklaşımı takdirle izliyoruz. TİKA olarak gerçekleştirdiğimiz bu eğitim programı ile Türkiye’nin kamu mali yönetiminin dijitalleştirilmesi yolculuğunda edindiği tecrübeleri dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."
Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.