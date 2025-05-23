Dolar
39.03
Euro
44.24
Altın
3,352.95
ETH/USDT
2,579.40
BTC/USDT
109,218.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. -VTR-
logo
Dünya

Türkiye'nin kamu maliyesindeki dijitalleşme tecrübesi Azerbaycan'a aktarılıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü işbirliğinde Azerbaycan Maliye Bakanlığı uzmanlarına yönelik "Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi" düzenlendi.

Ruslan Rehimov  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Türkiye'nin kamu maliyesindeki dijitalleşme tecrübesi Azerbaycan'a aktarılıyor

Bakü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 20-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen programda Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca eğitim verildi. Programa Azerbaycan Maliye Bakanlığından 51 idareci ve uzman katılım sağladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açılış törenine Azerbaycan Maliye Bakanlığı İdari İşler Başkanı Natig Hasanov, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Harcama ve Varlık Yönetimi Dairesi Başkanı Sertaç Bezci ve TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik katıldı.

Törende konuşan Hasanov, iki ülke arasındaki iş birliğinin kamu maliyesi alanında da sürdüğüne vurgu yaparak, Türkiye’nin bu alandaki tecrübesinin Azerbaycan’a taşınmasının çok faydalı olduğunu söyledi.

Hasanov, ayrıca eğitimin düzenlenmesinde katkı sunan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TİKA’ya teşekkür etti.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Harcama ve Varlık Yönetimi Dairesi Başkanı Bezci ise “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve uyguladığımız kamu mali yönetimi bilişim sistemi ile ilgili bilgi ve tecrübemizi paylaşmak, kardeş ülke Azerbaycan’ın tecrübelerini de öğrenmek için Bakü’de bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde kamu mali yönetimi alanında atılan kararlı adımları ve bu alandaki vizyoner yaklaşımı takdirle izliyoruz. TİKA olarak gerçekleştirdiğimiz bu eğitim programı ile Türkiye’nin kamu mali yönetiminin dijitalleştirilmesi yolculuğunda edindiği tecrübeleri dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Türkiye olarak, aile diplomasi kanallarını daha da güçlendirmek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçen sene hem büyümeyi başardık hem de bir dezenflasyon sürecini başlatmış olduk
Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı
Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı

Benzer haberler

Türkiye'nin kamu maliyesindeki dijitalleşme tecrübesi Azerbaycan'a aktarılıyor

Türkiye'nin kamu maliyesindeki dijitalleşme tecrübesi Azerbaycan'a aktarılıyor

"Göktürklerin Gizemli Mirası: Taşbabalar" filminin galası yapıldı

Türkiye mezunları, Lübnan'ın kalkınmasında önemli rol oynuyor

TİKA, Fildişi Sahili’nde yetimlere umut elini uzattı

TİKA, Fildişi Sahili’nde yetimlere umut elini uzattı
ÖSYM hafta sonu üç sınav düzenleyecek

ÖSYM hafta sonu üç sınav düzenleyecek
TİKA, Kosova'da arıcılığa desteğini sürdürüyor

TİKA, Kosova'da arıcılığa desteğini sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet