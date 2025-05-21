TİKA, Sudan'da uygulamalı tarımsal eğitim merkezi açtı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan’ın Nil Nehri eyaletinde bulunan El-Hudeyba Tarım Meslek Lisesi bünyesinde Uygulamalı Tarımsal Eğitim Merkezi kurulumunu gerçekleştirdi.
Sudan
TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında tarım meslek lisesine ait 90 dekarlık alanda kullanılmak üzere traktör ve 4 farklı tarımsal ekipman okul yönetimine teslim edildi.
Ülkenin kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinin merkezi Ed-Damir şehrinde gerçekleşen proje açılışı ve ekipman teslim törenine, Nil Nehri Eyaleti Tarım Bakanı Selahaddin Ali Muhammed, Eyalet Hayvancılık ve Mera Bakanı Najda El-Züber, Eyalet Eğitim Bakanı Temsilcisi Cafer İdris ve yerel yetkililer katıldı.
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Yetkililer, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve TİKA'ya çok teşekkür ederek, TİKA'nın her alanda Sudan’a verdiği desteklerden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ve desteklerin devam etmesini dilediklerini söyledi.
Sudan genelinde tarım sektörüne teknisyen sağlayan 5 liseden biri olan Nil Nehri eyaletindeki merkez, tarım alanında uygulamalı eğitim verecek.
Sağlanan desteğin, Nil Nehri El-Hudeyba Tarım Meslek Lisesi’nde verilen eğitimlerin kalitesini artırması ve tarım sektörüne önemli katkılar sunması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.