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Dünya

TİKA, Sudan'da uygulamalı tarımsal eğitim merkezi açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan’ın Nil Nehri eyaletinde bulunan El-Hudeyba Tarım Meslek Lisesi bünyesinde Uygulamalı Tarımsal Eğitim Merkezi kurulumunu gerçekleştirdi.

Ahmed Satti  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
TİKA, Sudan'da uygulamalı tarımsal eğitim merkezi açtı

Sudan

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında tarım meslek lisesine ait 90 dekarlık alanda kullanılmak üzere traktör ve 4 farklı tarımsal ekipman okul yönetimine teslim edildi.

Ülkenin kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinin merkezi Ed-Damir şehrinde gerçekleşen proje açılışı ve ekipman teslim törenine, Nil Nehri Eyaleti Tarım Bakanı Selahaddin Ali Muhammed, Eyalet Hayvancılık ve Mera Bakanı Najda El-Züber, Eyalet Eğitim Bakanı Temsilcisi Cafer İdris ve yerel yetkililer katıldı.

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Yetkililer, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve TİKA'ya çok teşekkür ederek, TİKA'nın her alanda Sudan’a verdiği desteklerden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ve desteklerin devam etmesini dilediklerini söyledi.

Sudan genelinde tarım sektörüne teknisyen sağlayan 5 liseden biri olan Nil Nehri eyaletindeki merkez, tarım alanında uygulamalı eğitim verecek.

Sağlanan desteğin, Nil Nehri El-Hudeyba Tarım Meslek Lisesi’nde verilen eğitimlerin kalitesini artırması ve tarım sektörüne önemli katkılar sunması bekleniyor.

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