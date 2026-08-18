Bakan Çiftçi: Devletimizin demir yumruğu, karanlık güçlerin her daim ensesindedir İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir." ifadesini kullandı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kim devletle boy ölçüşebilir ki?" ifadesine yer vererek, milletin can ve mal güvenliğine kasteden organize suç çetelerine nefes aldırmayacaklarını belirtti.

"Devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir." açıklamasını yapan Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla omuz omuza, sokaklarımızı zehir tacirlerinden ve organize suç şebekelerinden tamamen temizleyene kadar durmak, dinlenmek yok. Hukukun üstünlüğünden aldığımız güçle, ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımız gece gündüz demeden, sıfır tolerans prensibiyle devam ediyor.

Milletimizin duası ve desteğiyle, ülkemizin her bir köşesinde tam bir güven ortamı tesis edene kadar mücadelemiz sürecek, suçlulara asla geçit vermeyeceğiz. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, yasa dışı hiçbir yapılanma, devletimizin adaletinden ve milletimizin iradesinden kurtulamaz."