Euro
8.60
Dolar
7.31
BIST 100
1,073.37
Altın
2,030.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ticaret Bakanlığından sahte internet siteleri üzerinden otel rezervasyonu uyarısı

Ticaret Bakanlığı, otellerin internet sitelerinin kopyalanmasıyla sahte siteler üzerinden yapılan rezervasyonlara ilişkin tüketicileri uyardı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 10.08.2020
Ticaret Bakanlığından sahte internet siteleri üzerinden otel rezervasyonu uyarısı

Ankara

Ticaret Bakanlığı, otellerin internet sitelerinin kopyalanmasıyla sahte siteler üzerinden yapılan rezervasyonlara ilişkin tüketicileri uyararak, "Özellikle sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen ucuz tatil ve konaklama tekliflerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle tatil ve turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı yaz aylarında, bazı kötü niyetli kişilerce, rağbet gören otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğrafları ve isimlerinin kopyalanarak e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiği bildirildi.

Otel veya konaklama rezervasyonu gerçekleştirecek tüketicilerin sahte internet siteleri üzerinden yapılan rezervasyonlarla mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususların sıralandığı açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"- Özellikle sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen ucuz tatil ve konaklama tekliflerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

- Gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır. Ayrıca, teklife ilişkin reklam ve ilanda yer alan telefon numarası ve iletişim bilgilerinin aranarak veya internet ortamında sorgulanarak teyit edilmesi faydalı olacaktır.

- Satın alma kararı öncesinde tercih edilen turizm tesisinin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olup olmadığının, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunun 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html' adreslerinden, seyahat acentelerine ilişkin bilgilerin ise 'www.tursab.org.tr' internet adreslerinden sorgulanması önem taşımaktadır.

- Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve ayrıca internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nde (ETBİS) kayıtlı olduğunun kontrol edilmesi, özellikle sosyal medya veya kısa mesajla iletilen reklamlar üzerinden yapılan satış yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitesinin tercih edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir."

Açıklamada, tüketicileri aldatmak ve yanıltmak üzere tasarlanan söz konusu sahte internet sitelerinde çoğu zaman o tesise yönelik bir rezervasyon motoruna yer verilmediğine ve tüketicilerin doğrudan telefon aramasına yönlendirildiğine işaret edilerek, tüketicilerin bu duruma şüpheyle yaklaşması ve belirtilen telefon numarasını diğer sayfalardan ve kaynaklardan kontrol etmesi gerektiği kaydedildi.

"Adli makamlara bildirilmeli"

Gerek yüz yüze gerekse mesafeli satışlarda, satın alınan konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formunun talep edilmesinin faydalı olacağının vurgulandığı açıklamada, sahte internet sitesi oluşturarak tüketicileri mağdur edici faaliyette bulunulmasının aynı zamanda dolandırıcılık suçunu oluşturması nedeniyle adli makamlara bildirilmesinin mağduriyetlerin önüne geçilmesi noktasında önem arz ettiği belirtildi.

Açıklamada, tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla değeri 10 bin 390 liranın (2020 yılı için) altında bulunan uyuşmazlıkların tüketici hakem heyetleri, değeri bu meblağın üstündeki başvuruların ise tüketici mahkemelerinin görev alanına girdiği anımsatılarak, dava şartı olarak tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulması gerektiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Iraklı kadın gazeteci ve kedisi Klu, Kovid-19'u birlikte yendi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 40 bini geçti
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 189 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığınca 'valiliklere Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge gönderildi
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 500'ü aştı

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığından sahte internet siteleri üzerinden otel rezervasyonu uyarısı

Ticaret Bakanlığından sahte internet siteleri üzerinden otel rezervasyonu uyarısı

Ticaret Bakanlığından mesafeli satışlara ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığından gümrük vergisi haberlerine ilişkin açıklama

Reklam Kurulundan takviye edici gıda ürünü reklamı yapan ünlülere ceza

Reklam Kurulundan takviye edici gıda ürünü reklamı yapan ünlülere ceza
Turizm merkezi Çeşme bayramı 'dolu dolu' geçiriyor

Turizm merkezi Çeşme bayramı 'dolu dolu' geçiriyor
Devletin şefkatle büyüttüğü çocuklar otel konforundaki evlerde barındırılıyor

Devletin şefkatle büyüttüğü çocuklar otel konforundaki evlerde barındırılıyor