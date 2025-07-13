Ticaret Bakanlığı haziranda 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 531 firma için izin belgesi düzenledi.
Ankara
Bakanlığın haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Buna göre, geçen ay 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 13 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi verildi.
Firma talebine istinaden 24, resen 1 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.