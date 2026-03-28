Ekonomi

Bakan Bolat, Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği yönetimini kabul etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Aras ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Doğukan Gürel  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Bakan Bolat, Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği yönetimini kabul etti

Ankara

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Ticaret hacminin artırılmasının önemine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul'da, TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Aras ve kıymetli yönetimini kabul ettik. Tesisat ve inşaat malzemeleri sektörümüzün mevcut durumu, beklentileri ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Üretim, ihracat ve ticaret hacmimizin artırılmasına yönelik atılabilecek adımları değerlendirdik. Ticaret Bakanlığı olarak sektörlerimizle güçlü iletişim ve işbirliği içinde, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın yanında olmaya, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru, ülkemizin ticaretini daha da ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
