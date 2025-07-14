Mısır ithalatında 500 bin tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 31 Temmuz'a kadar kullanılmak üzere 500 bin tonluk tarife kontenjanı uygulanması kararlaştırıldı.
Ankara
Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Buna göre, 500 bin ton mısır için 31 Temmuz'a kadar kullanılmak üzere tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi alınmayacak.
Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığının "Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği" de Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle, söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlendi.
Söz konusu düzenlemeler, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.