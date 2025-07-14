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Ekonomi

Mısır ithalatında 500 bin tonluk tarife kontenjanı açıldı

Mısır ithalatında 31 Temmuz'a kadar kullanılmak üzere 500 bin tonluk tarife kontenjanı uygulanması kararlaştırıldı.

Serhat Tutak  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Mısır ithalatında 500 bin tonluk tarife kontenjanı açıldı

Ankara

Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, 500 bin ton mısır için 31 Temmuz'a kadar kullanılmak üzere tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi alınmayacak.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığının "Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlendi.

Söz konusu düzenlemeler, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

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