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Ekonomi

AB ve Endonezya serbest ticaret anlaşması yapmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşması yapılması konusunda uzlaşı sağlandığını söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
AB ve Endonezya serbest ticaret anlaşması yapmaya hazırlanıyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Von der Leyen, Brüksel'de Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

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Zorlu bir dönemden geçildiğine işaret eden von der Leyen, ekonomik belirsizlik ile jeopolitik dalgalanmaların birleştiğini, böyle bir ortamda ortakların birbirine daha da yakın olması gerektiğini anlattı.

Von der Leyen, "Bugün AB-Endonezya ortaklığında büyük bir adım atıyoruz. İddialı bir serbest ticaret anlaşması konusunda siyasi anlaşmaya vardığımızı bildirmekten memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

AB-Endonezya arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması yapılacağına işaret eden von der Leyen, "10 yıllık müzakerelerin ardından atılım gerçekleştirdik. Birlikte, öngörülebilir ve uzun vadeli ortaklıkların önemi konusunda güçlü mesaj veriyoruz. Bu yeni ticaret anlaşması hem halkımıza hem de ülkemize büyük fırsatlar getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, yeni anlaşmanın, pazarları genişleteceğini, kilit sektörlere daha fazla fırsat sunacağını belirterek, tarım, otomotiv ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin serbest ticaret anlaşmasından büyük ölçüde faydalanacağını kaydetti.

AB ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine 2016 yılında başlanmıştı.

AB üyesi ülkeleri ticari konularda AB Komisyonu temsil ediyor. Bu aşamada AB Komisyonu ile Endonezya temsilcileri serbest ticaret anlaşması müzakerelerini hızla ilerletmek için çalışacak.

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