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Ekonomi

ADASO Başkanı Kıvanç: Terörün gündemden çıkarılması, yatırımcılarımızın güçlü adımlar atabilmesinin önünü açacak

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'de terörün gündemden çıkarılmasının sanayici ve yatırımcıların daha güçlü adımlar atabilmesinin önünü açacağını belirtti.

Ali Kemal Zerenli  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
ADASO Başkanı Kıvanç: Terörün gündemden çıkarılması, yatırımcılarımızın güçlü adımlar atabilmesinin önünü açacak

Hatay

Kıvanç, yazılı açıklamasında, "Terörsüz Türkiye" sürecini, "tarihi dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

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Sürecin yatırım, üretim ve istihdam açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Kıvanç, "Terörle mücadelede gösterilen kararlılık, savunma sanayisinde elde edilen başarılar, diplomatik kazanımlar ve toplumun barışa duyduğu güçlü özlem, Türkiye'yi bu noktaya taşımıştır. Silahların susması ve terör örgütünün kendini feshetme süreci, ülkemizin geleceği adına umut verici bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Kıvanç, yıllardır terörden etkilenen bölgelerin, yeni dönemde sanayi ve ticaretin merkezlerinden biri haline gelebileceğini anlattı.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun hayata geçmesinin, toplumun her kesiminin barış, güven ve huzur içinde yaşayabileceği ortamla mümkün olacağını kaydeden Kıvanç, şu değerlendirmede bulundu:

"Terörün gündemden çıkarılması, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere tüm illerimizde sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın daha güçlü adımlar atabilmesinin önünü açacaktır. Bu gelişme, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda sosyal refahın artmasına da katkı sağlayacaktır."

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, güvenliğin sağlandığı ve istikrarın pekiştiği bir Türkiye'nin, daha güçlü ekonomi anlamına geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tarihi adımın atılmasında kararlılık gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İş dünyası olarak, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye, Türkiye'nin üretim gücünü büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

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