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Terörist Ferhat Abdi Şahin’in iade talepnamesi Dışişleri Bakanlığında

Adalet Bakanlığı, terörist elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin’in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti.

Aylin Sırıklı   | 28.10.2019
Terörist Ferhat Abdi Şahin’in iade talepnamesi Dışişleri Bakanlığında

Ankara

Adalet Bakanlığı, terörist elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e ilişkin çıkarılan kırmızı bültenin ardından, Şahin'in iadesine ilişkin girişimde bulunuldu. 

Adalet Bakanlığınca, terörist Şahin'in tutuklanması talebini içeren iade talepnamesi hazırlandı. 

İade talepnamesi dosyası ABD'ye iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderildi.

Gerekçe

Terörist elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in ABD'den iadesine ilişkin talepnamede, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçları yer aldı. 

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD/YPG elebaşılarından ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan Ferhat Abdi Şahin'in, ABD'ye giriş yapması halinde tutuklanmasına yönelik talep, Dışişleri Bakanlığınca daha önce ABD makamlarına iletildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca Şahin'in, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ABD'den iadesine yönelik iade talepnamesi de hazırlandı. 

İade talepnamesi ve ekleri, "Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşması" hükümleri gereğince Ferhat Abdi Şahin'in tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini teminen diplomatik kanaldan ABD makamlarına iletilmek üzere bugün Dışişleri Bakanlığına gönderildi.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince 2015'te hakkında çıkarılan yakalama kararında, 1967 Afrin doğumlu Şahin'in, terör örgütü yöneticisi olması, uzun süredir yakalanamaması dikkate alınarak yokluğunda tutuklanmasına hükmedilmişti.

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