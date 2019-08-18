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Terör örgütünün döşediği EYP sivil aracın geçişi sırasında patladı

Terör örgütü PKK üyelerince yola döşenen el yapımı patlayıcının, sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi öldü.

18.08.2019
Terör örgütünün döşediği EYP sivil aracın geçişi sırasında patladı

Hakkari

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Şemdinli ilçesi Çatalca Mahallesi yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.

Patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

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