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Kırmızı bültenle aranan şüpheli Antalya'da yakalandı

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu şüpheli, Antalya'da yakalandı.

Gülsem Adam  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Kırmızı bültenle aranan şüpheli Antalya'da yakalandı

Antalya

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipleri düzenlediği operasyonda, hakkında gasp suçlarından Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle aranan I.M. yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Rusya adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ele geçirildi.


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