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Teknoloji, TEKNOFEST

Robotik araç maketleri tasarlayan Hakkarili Aram, TEKNOFEST'e davet edildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kendi imkanlarıyla robotik araç maketleri tasarlayan 14 yaşındaki Aram Kaynak, Adana'da yapılacak Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e davet edildi.

Sayim Harmancı  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Robotik araç maketleri tasarlayan Hakkarili Aram, TEKNOFEST'e davet edildi Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

İlçenin Anadağ köyü Gökçetaş mezrasında yaşayan 7. sınıf öğrencisi Aram Kaynak, çevresinden temin ettiği malzemelerle uzaktan kumandalı helikopter, araba, örümcek, akıllı soba maketleri yaptı.

Bu çalışmaları ilgi gören Kaynak'ı arayan TEKNOFEST görevlileri, eylülde Adana'da yapılacak festivale davet etti.

TEKNOFEST'e katılacak olmanın mutluluğunu yaşayan Kaynak, 10 yaşından bu yana robotik kodlama ve elektronik malzemelerle ilgilendiğini söyledi.

Kısıtlı imkanlarıyla 5. sınıftayken uzaktan kumandalı helikopter maketi yaptığını belirten Kaynak, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerim de bana çok yardımcı oldu. Kendimi sürekli geliştirdim. Arkadaşımda gördüğüm bir araba üzerine bu konuya merak duymaya başladım. Hep TEKNOFEST'e katılmak istiyordum. Güzel yarışmalar yapılıyor. Ben de orada olmak için elimden gelini yaptım. Yetkililer beni arayarak davet ettiler. Çok güzel bir duygu. Her zaman gitmek istediğim bir yerdi. Çok mutlu oldum, heyecanlandım. Eve gelerek aileme söyledim. Annem ve babam benimle gurur duydular. Beni davet eden Selçuk Bayraktar ağabeyime çok teşekkür ederim. İleride mühendis olmak istiyorum."

Baba İmdat Kaynak da yaptığı çalışmalarıyla ilgi gören oğluyla gurur duyduğunu ifade etti.

Oğlunun teknolojiyle yakından ilgilendiğini, farklı ürünler tasarladığını aktaran Kaynak, "Oğlumun bu tür malzemelere merakı vardı. Biz de müdahale etmedik ve kendini geliştirmesini sağladık. Araba, helikopter maketleri yapıyor. Aram'ı TEKNOFEST'e davet edenlere teşekkür ediyorum. Oğlumun hayaliydi. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve kurum müdürlerimiz de Aram'ı davet edip hediyeler verdiler. Hepsine teşekkür ederim." diye konuştu.

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