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Hakkari'de mayıs ayında da karla mücadele devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolunu açmak için mesai yapıyor.

Ulaş Güven  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Hakkari'de mayıs ayında da karla mücadele devam ediyor

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Özel İdaresi ekipleri, 15 gün önce Dağlıca bölgesindeki Mirgezer Üs Bölgesi'ne ulaşımın sağlanabilmesi için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yolda çalışma yürüten ekipler, kar örtüsünün yüksekliği nedeniyle bazı bölgelerde ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

Ekipler, 2 gün içinde yolun kalan kısmını da temizleyerek ulaşıma açmayı hedefliyor.

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