Hakkari'de mayıs ayında da karla mücadele devam ediyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolunu açmak için mesai yapıyor.
Hakkari
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Özel İdaresi ekipleri, 15 gün önce Dağlıca bölgesindeki Mirgezer Üs Bölgesi'ne ulaşımın sağlanabilmesi için çalışma başlattı.
Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yolda çalışma yürüten ekipler, kar örtüsünün yüksekliği nedeniyle bazı bölgelerde ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.
Ekipler, 2 gün içinde yolun kalan kısmını da temizleyerek ulaşıma açmayı hedefliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.