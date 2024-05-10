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Raftan cips paketini alıp kaçan karga kameraya yakalandı

Seyit Ahmet Eksik  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Raftan cips paketini alıp kaçan karga kameraya yakalandı

Trabzon

Trabzon'da, karganın marketin önündeki raftan cips paketini alıp uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi'nde bir marketin önüne gelen karga, raflarda duran cips paketini aldıktan sonra uçarak uzaklaştı.

Marketin önünden bir karganın cips paketiyle uzaklaştığını gören işletmeci Özcan Çakmakcı, iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Çakmakçı, görüntülerde marketin önünde bir süre gezinen karganın raflara yaklaşıp cips paketini aldıktan sonra uçarak uzaklaştığını gördü.

Çakmakcı, AA muhabirine, karganın daha önce de iş yeri önüne konulan ekmek parçalarını yediğini ancak cips almasıyla yeni karşılaştığını söyledi.

Karganın cips paketini alıp götürmesinin şaşkınlığını yaşadığını anlatan Çakmakcı, "Kamerayı geri sarınca karganın cips paketini reyondan alıp aşağı indirerek götürdüğünü gördük. Daha önce dışarı bıraktığımız ekmeği falan yemeye geliyordu ama cips yediğini ilk kez gördük. Onu oradan alması, etrafa bakması bizi şaşırttı." dedi.

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