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Yaşam

Hakkari'de tipiye yakalanan kuzu ve oğlakları araçlarına alarak kurtardılar

Hakkari'de tipiye yakalanan sürüdeki kuzu ve oğlaklar, Durankaya beldesinde görevli okul müdürleri ve antrenörler tarafından araçlarına alınarak kurtarıldı.

Hikmet Temeş  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Hakkari'de tipiye yakalanan kuzu ve oğlakları araçlarına alarak kurtardılar

Hakkari

Kent merkezinde satın aldıkları küçükbaşları Elmacık köyüne götürmeye çalışan 2 besici, sürüyle ilerledikleri sırada Durankaya beldesi yolunda tipiye yakalandı.

Bu sırada yoldan geçen Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İsmet Tatlı, Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Engin Duman ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli 2 antrenör, donma tehlikesi yaşayan kuzu ve oğlakların bazılarını araçlarıyla okula götürdü.

Kalan diğer kuzu ve oğlakları da okulun servisine alan Tatlı ve Duman, hayvanları Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki kazan dairesine bırakarak ısınmalarını sağladı.

Havanın açılmasıyla bahçeye çıkarılan ve anneleriyle buluşturulan kuzu ve oğlaklar, sahipleri tarafından köye götürüldü.

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