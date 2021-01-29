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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Sözleşmeli üretim modelini özellikle hayvancılık alanında kullanmamız gerekiyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Sözleşmeli üretim modelini özellikle hayvancılık alanında kullanmamız gerekiyor. Mutlaka bu tesislerin oluşmasına kırsal kalkınma destekleriyle katkı vereceğiz." dedi.

Rıdvan Korkulutaş   | 29.01.2021
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Sözleşmeli üretim modelini özellikle hayvancılık alanında kullanmamız gerekiyor

Bingöl
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sözleşmeli üretim modelini özellikle hayvancılık alanında kullanmamız gerekiyor. Mutlaka bu tesislerin oluşmasına kırsal kalkınma destekleriyle katkı vereceğiz." açıklamasında bulundu.

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