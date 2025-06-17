Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Sivas'ın Gölova ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.
Sivas
İlçeye bağlı Karayakup köyünde yaşayan 67 yaşındaki 7 çocuk annesi Köpük Meral'e yaklaşık 1 ay önce kene yapıştı.
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Meral, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Gölova Devlet Hastanesine götürüldü.
Durumu ağırlaşan Meral, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Meral, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınlarına teslim edilen Meral'in cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.