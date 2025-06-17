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Gündem

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Sivas'ın Gölova ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

Serhat Zafer  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Sivas

İlçeye bağlı Karayakup köyünde yaşayan 67 yaşındaki 7 çocuk annesi Köpük Meral'e yaklaşık 1 ay önce kene yapıştı.

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Meral, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Gölova Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağırlaşan Meral, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Meral, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Meral'in cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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