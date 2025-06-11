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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tescilli tarla ve bahçe bitkileri sayısını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugüne kadar toplam 1048 çeşit tarla, 1068 çeşit bahçe bitkisinin tescil edildiğini bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Tarım ve Orman Bakanlığı, tescilli tarla ve bahçe bitkileri sayısını açıkladı Fotoğraf: Barış Yalçınkaya/AA

Ankara

Bakanlık, tescil edilen bitkilere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Paylaşımda, üreticinin eli toprağa değdiğinde arkasında mühendislerin yıllar süren emeği, sabrı ve bilgisinden doğan yerli ve milli çeşitler olduğuna dikkat çekilirken, şu bilgilere yer verildi:

"2025 yılında 21 farklı tür, 35 çeşit, 9 hat olmak üzere bugüne kadar toplam 1048 çeşit tarla bitkisi (arpa, ekmeklik buğday, makarnalık buğday, ayçiçeği, çörekotu, ketencik, kinoa, kuru bezelye, kuru fasulye, mavi ayrık, mürdümük, nohut, pamuk, patates, rodos otu, tritikale, tütün, yem bezelyesi, yerfıstığı, yulaf, zerdeçal), 8 farklı tür 25 çeşit olmak üzere bugüne kadar 1068 çeşit bahçe bitkisi (fındık, üzüm, incir, zeytin, muz, gül, kasımpatı, karanfil) tescil edildi. "

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