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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 00.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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