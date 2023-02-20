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Gündem, Asrın felaketi

DASK'a yapılan hasar ihbarı 222 bine yaklaştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kuruma yapılan başvuru sayısının 221 bin 663'e ulaştığını duyurdu.

Uğur Aslanhan   | 20.02.2023
DASK'a yapılan hasar ihbarı 222 bine yaklaştı

İstanbul

DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, depremin ilk gününden itibaren vatandaşların yanında olabilmek için tüm gücüyle çalıştığı belirtildi.

Bugün itibarıyla DASK'a ulaşan hasar ihbarı sayısının 221 bin 663'e ulaştığı bildirilen açıklamada, işlemi tamamlanan başvurulardan ödenen toplam tazminat tutarının 519 milyon 177 bin liraya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, "DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, çok hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz." denildi.

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