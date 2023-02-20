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Spor, Futbol, Asrın felaketi

Geliri depremzedelere bağışlanacak Alanyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Corendon Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak ve geliri depremzedelere bağışlanacak hazırlık maçının biletleri satışa sunuldu.

Murat Kaya   | 20.02.2023
Geliri depremzedelere bağışlanacak Alanyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de başlayacak ve tüm geliri depremzede vatandaşlara bağışlanacak hazırlık karşılaşmasının biletlerinin satışına başlandı.

Biletler, "https://passo.com.tr/tr/etkinlik/alanyaspor-galatasaray-hazirlik-mac-bileti-passo/4605319" linki üzerinden alınabilecek.

Bu arada Corendon Alanyaspor da aynı maçla ilgili paylaşımda bulundu. Karşılaşmanın Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacağı bilgisi verilen paylaşımda, "Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Kulübü, bilet satış paylaşımını bu tweeti alıntılayarak gerçekleştirdi.

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