Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenecek "Özgür Gazze Mitingi"ne katılacak.
(İstanbul/17.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar izleniyor.
(Kudüs/Tahran)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, iki oturum halinde gerçekleştirilecek.
(Ankara/09.30/11.30)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Millet Ligi'nin Çin'de gerçekleştirilen ilk haftasında dördüncü ve son maçını Çin ile yapacak.
(Şian/10.00)
2- Eyüpspor Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk Şahin için Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenleyecek.
(İstanbul/16.00)
3- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 6. ayağı, superpool ve ikinci yarışla tamamlanacak.
(Rimini/12.00/15.00)
4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu onuncu ayağı Kanada Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Montreal/21.00)
5- FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de başlayacak; organizasyonun açılış maçında A Grubu'nda El Ahli ile Inter Miami karşı karşıya gelecek, C Grubu'nda Bayern Münih-Auckland City, B Grubu'nda PSG-Atletico Madrid müsabakaları oynanacak.
(Miami/03.00/Cincinnati/19.00/Pasadena/22.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.