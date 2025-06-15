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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenecek "Özgür Gazze Mitingi"ne katılacak.

(İstanbul/17.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar izleniyor.

(Kudüs/Tahran) 

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) 

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.30/11.30) 

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Millet Ligi'nin Çin'de gerçekleştirilen ilk haftasında dördüncü ve son maçını Çin ile yapacak.

(Şian/10.00) 

2- Eyüpspor Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk Şahin için Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenleyecek.

(İstanbul/16.00)

3- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 6. ayağı, superpool ve ikinci yarışla tamamlanacak.

(Rimini/12.00/15.00) 

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu onuncu ayağı Kanada Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Montreal/21.00) 

5- FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de başlayacak; organizasyonun açılış maçında A Grubu'nda El Ahli ile Inter Miami karşı karşıya gelecek, C Grubu'nda Bayern Münih-Auckland City, B Grubu'nda PSG-Atletico Madrid müsabakaları oynanacak.

(Miami/03.00/Cincinnati/19.00/Pasadena/22.00) 

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